Penafiel-Mafra, 1-0: golo de Gabriel Barbosa vale regresso aos triunfos

Um golo de Gabriel Barbosa, nos descontos da primeira parte, garantiu esta sexta-feira importante vitória ao Penafiel, por 1-0, na receção ao Mafra, com 10 desde os 29 minutos, na abertura da oitava jornada da Segunda Liga.

Com este triunfo, o Penafiel, que não ganhava para o campeonato desde a primeira jornada (3-0 ao Leixões), ascendeu ao 12.º lugar, com oito pontos, largando por agora o playoff de descida, enquanto o Mafra, que vinha de quatro triunfos consecutivos, mantém o quinto lugar, com 13, mas poderá atrasar-se para os lugares de subida no final da jornada.

As duas equipas foram a jogo em lados opostos da classificação, com o visitado Penafiel a tentar fugir aos lugares de descida e o Mafra a tentar pressionar as equipas em zona de subida, numa disputa em que os forasteiros foram os primeiros a ameaçar o golo. Tinham passado sete minutos quando Balbúrdia, em boa posição na área do Penafiel, cabeceou ao lado, no primeiro e único lance de perigo do Mafra no primeiro tempo.

Sem fazer muito no jogo, o Penafiel conseguiu, mesmo assim, fazer mais do que o adversário no ataque, mas esbarrou quase sempre no internacional islandês Oláfsson, decisivo a negar os festejos a Rúben Pereira e João Silva, aos 22' e 32', neste último caso após a expulsão (por vermelho direto) do central João Goulart.

Foi já nos descontos do primeiro tempo que o marcador funcionou, num desvio em antecipação de Gabriel Barbosa, após subida do lateral Maga pelo corredor direito.

Silas recompôs o centro da defesa ao intervalo, com a troca do atacante Balbúrdia pelo central Pedro Barcelos, reequilibrando a equipa atrás, mas acentuando a inferioridade numérica na frente, que o técnico tentou amenizar com novos elementos.

Moreno, aos 64 minutos, ainda testou os reflexos de Pedro Silva, numa partida em que o Mafra tinha agora mais iniciativa, mas seria o Penafiel, em transições rápidas, a ficar mais perto do segundo, com Robinho a protagonizar a melhor oportunidade, aos 73', num remate ao poste, com recarga de Adílio por cima.

Jogo no estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel -- Mafra, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

1-0, Gabriel Barbosa, 45+5 minutos.

Equipas:

- Penafiel: Pedro Silva, Rúben Pereira (Rúben Freitas, 64), João Miguel, Leandro Teixeira, Miguel Maga, Edu Pinheiro (Diogo Batista, 88), Filipe Cardoso, João Silva, Robinho (Hugo Firmino, 88), Gabriel Barbosa (Reko, 71) e André Silva (Adílio Santos, 64).

(Suplentes: Manuel Baldé, Rúben Freitas, Bruno Pereira, Diogo Batista, Reko, Jota Silva, Adílio Santos, Pedro Vieira e Hugo Firmino).

Treinador: Hélder Cristóvão.

- Mafra: Oláfsson, Ousmane Diao, João Goulart, Bak, Gui Ferreira (Mesaque Djú, 72), Pedro Bravo, Miguel Sousa (Texel, 82), Balbúrdia (Pedro Barcelos, 46), Nibe, Lucas Gabriel (Moreno, 62) e Diogo Almeida (Lind, 82).

(Suplentes: Diogo Santos, Pedro Barcelos, André Lopes, Texel, Chriso, Madi Queta, Moreno, Mesaque Djú e Lind).

Treinador: Jorge Silas

Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Silva (11), Diogo Almeida (35), Rúben Pereira (35), Bak (60), João Miguel (62) e Ousmane Diao (90+5). Cartão vermelho direto para João Goulart (29).

Assistência: Cerca de 250 espetadores