Penafiel-Sp. Braga B, 3-0: Regresso aos triunfos quatro derrotas depois

Dois penáltis de Pires e um golo de Caetano deram este sábado a vitória por 3-0 ao Penafiel sobre o Sp. Braga B, que jogou 80 minutos em inferioridade numérica, em jogo da 21.ª jornada da 2.ª Liga.Com quatro derrotas averbadas nas últimas quatro partidas, o Penafiel viu a sorte sorrir-lhe ao minuto nove, com o árbitro a marcar penálti contra a equipa minhota e expulsando o lateral Casimiro.Na subsequente cobrança da falta, Pires inaugurou o marcador, aos 11 minutos, conseguindo uma vantagem que, em termos da realidade do jogo, pouco mudou.Até então mais ofensivo, o Braga B manteve a postura, alternando transições rápidas com lançamentos compridos para os extremos, aproveitando os locais para em duas ocasiões (33 e 40), em duas perdas de bola dos minhotos, Fábio Abreu e Ludovic testarem a atenção de Tiago Ribeiro entre os postes.A equipa minhota ficou perto do empate aos 21 minutos, quando, assistido por Simão, David Carmo, de cabeça, obrigou Ivo a defesa apertada no solo.O segundo golo surgiu também de penálti, aos 62 minutos, depois de o árbitro ter considerado falta na grande área de David Carmo sobre o avançado, quando foi Pires quem cometeu a infração.Recém-entrado, e num contra-ataque, Caetano fechou a contagem para os locais, no minuto 90., 3-0.: 1-0.1-0, Pires, 11 minutos (grande penalidade)2-0, Pires, 62 (grande penalidade)3-0, Caetano, 90.: Ivo, Hélio Cruz, Luís Pedro, Vini, José Gomes (Vasco Braga, 31), Romeu Ribeiro, Rafa Sousa, Ludovic (Caetano, 85), Yuri Araújo, Fábio Abreu e Pires (Areias, 81).: José Costa, Caetano, Pedro Lemos, Tiago Ronaldo, Areias, Vasco Braga e Gustavo).: Armando Evangelista.: Tiago Pereira, Casimiro, Bruno Wilson, David Carmo, Simão, Crespo, Afonso Caetano (Makouta, 63), Denisson, Tavares (Soleri, 76), Henry (Filipe Chagas, 63) e André Ribeiro.: Filipe, Inácio, Makouta, Filipe Chagas, Soleri, Tiago Dias e Pedro Amador).: Wenderson Arruda.: João Pinho (AF Aveiro).: Cartão amarelo para Caetano (90) e David Carmo (90+2). Cartão vermelho direto para Casimiro (10) e Inácio (90+2).: 563 espetadores.