Penafiel-Sp. Covilhã, 0-0: Serranos levam 7 jogos sem perder

O Sporting da Covilhã somou este sábado o sétimo jogo consecutivo sem perder ao empatar 0-0 na deslocação a Penafiel, em jogo da 23.ª jornada da 2.ª Liga.Motivada pelo triunfo em casa sobre o líder Paços de Ferreira (3-0) na jornada anterior, a equipa serrana mostrou confiança na primeira parte, anulando qualquer tentativa dos locais de chegar ao golo.Pecando apenas no último passe, a equipa visitante dispôs de duas boas ocasiões para marcar, ambas de bola parada, com Adriano (05) a obrigar Ivo a desvio para canto antes de Gilberto (35) fazer a bola tirar tinta do poste direito.Com Ludovic como o elemento mais inconformado, o Penafiel foi quase nulo em termos ofensivos, num 'deserto' de ideias que Fábio Abreu (24), de fora da área, tentou contornar, mas que São Bento segurou entre os postes.Do intervalo, o Sporting da Covilhã voltou novamente perigoso, com Adriano (49 e 54) a criar muito perigo, com o primeiro remate a obrigar Ivo a aplicar-se e o segundo a falhar o alvo por muito pouco.A resposta dos locais surgiu por Romeu Ribeiro (65), num remate após canto que saiu sobre a barra da baliza, mas era o guarda-redes Ivo quem continuava a brilhar na equipa da casa, negando com uma grande defesa o golo a Henrique Gomes (82).Na baliza contrária São Bento manteve o nulo com uma defesa para canto a remate cruzado de Yuri Araújo, resultado confirmado após Deivison (90+4), sem marcação, de cabeça, atirar ao lado.Jogo no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.Ivo, Hélio Cruz, Vini, Leandro, José Gomes, Romeu Ribeiro, Rafa Sousa (Tiago Ronaldo, 46), Ludovic (Yuri Araújo, 65), Gustavo, Fábio Abreu e Pires (Areias, 85).(Suplentes: José Costa, Paulo Bessa, Caetano, Yuri Araújo, Pedro Lemos, Tiago Ronaldo e Areias).Armando Evangelista.São Bento, Tiago Moreira, Rafael Vieira, Jaime, Henrique Gomes, Gilberto, Mica, Rodrigues, Adriano (Bonani, 83), Kukula (Deivison Borges, 73) e Diego Medeiros (Kisley, 87).(Suplentes: Igor, João Cunha, Semedo, Deivison Borges, Leandro Pimenta, Kisley e Bonani).Filipe Rocha (Filó).Cláudio Pereira (AF Aveiro).Cartão amarelo para Vini (58), Gilberto (68) e Areias (90+4).513 espetadores.