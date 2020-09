Penafiel-Sp. Covilhã, 1-0: 'Bomba' de Ronaldo decide

O Penafiel venceu esta segunda-feira na receção ao Sporting da Covilhã, por 1-0, para a primeira jornada da edição 2020/21 da II Liga de futebol, num jogo decidido pelo suplente Ronaldo Tavares.

O possante avançado marcou o golo que fez a diferença no resultado aos 66 minutos, três depois de ter entrado em campo, com um remate forte e colocado em rotação, na pequena área dos 'serranos', correspondendo ao cruzamento de Mateus da esquerda.

Num jogo que também ficou marcado pelo regresso à competição de Vasco Braga, após prolongada lesão (jogou pela última vez em 19 de abril de 2019), o Penafiel integra o sexteto de equipas com três pontos, enquanto o Covilhã junta-se ao lote daquelas que não pontuaram. Faltam realizar-se dois jogos para completar a jornada.

Penafiel e Covilhã apresentaram-se de início com quatro e seis novidades, respetivamente, e muita vontade de fazer bem, mas este primeiro jogo a valer ficou-se mais pelas intenções.

As duas equipas conseguiram com relativa facilidade levar a bola e até jogar no meio-campo contrário, mas, quase sempre, as defesas, alargada a cinco elementos no caso do Penafiel, levaram a melhor, o que contribuiu para uma primeira parte, sobretudo, algo desinteressante.

O pontapé na monotonia saiu dos pés do penafidelense Ludovic, aos 43 minutos, mas o guarda-redes Bruno Miguel sacudiu o remate para canto, no lance mais vistoso da primeira parte.

O descanso renovou as forças das duas equipas e o jogo apresentou melhorias, com os jogadores, aparentemente mais soltos, a conseguirem aumentar a intensidade das suas ações.

Ronaldo Tavares entrou cheio de vontade, aos 63 minutos, e três minutos depois, num bonito gesto técnico, inaugurou o marcador, com uma 'bomba' indefensável para Bruno Miguel.

O jogo abriu, o Covilhã foi à procura do empate, que podia ter acontecido por Jaime Simões, aos 90 minutos, mas o Penafiel, agora com mais espaço, também podia ter marcado, sem que o resultado sofresse mais alterações.

Jogo disputado no Estádio 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel - Sporting Covilhã, 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, Ronaldo Tavares, 66 minutos.

- Penafiel: Luís Ribeiro, Coronas, Capela, David Santos, Leandro Teixeira, Paulo Henrique (Vitinha, 90+5), Ludovic (Pedro Prazeres, 87), Júnior Franco, Vasco Braga, Wagner (Ronaldo Tavares, 63) e Mateus (Simãozinho, 87).

(Suplentes: Emanuel Novo, Vitinha, Cassiano, Simãozinho, Rafa Sousa, Pedro Prazeres, Pedro Soares e Ronaldo Tavares).

Treinador: Pedro Ribeiro.

- Sporting da Covilhã: Bruno Miguel, Tiago Moreira (Gleison, 54), Jaime Simões, Joel, David Santos, Gilberto (Daffe, 81), Tiago Morgado, Jean Filipe, João Cardoso (N'Dao Lamine, 81), Léo Cá e Enoh.

(Suplentes: Léo Navacchio, André Almeida, Filipe Macedo, Daffe, N'Dao Lamine, Edwin Vente, Jorge Vilela, Gleison e Gui).

Treinador: Daúto Faquirá.

Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Capela (32), Leandro Teixeira (77) e Ronaldo Tavares (90+3).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.