Penafiel-Sp. Covilhã, 1-1: Serranos somam importante ponto na luta pela 'sobrevivência'

O Sporting da Covilhã conquistou este domingo um importante ponto na luta pela 'sobrevivência' na Liga Sabseg, ao empatar 1-1 no reduto do Penafiel, em jogo de sentido praticamente único da 23.ª jornada.

Os serranos ganharam vantagem no marcador, na primeira transição rápida do encontro, por Rui Gomes, aos quatro minutos, mas depois a equipa recuou, deu iniciativa aos locais e limitou-se a defender a sua baliza, num registo que se manteve durante a maior parte do tempo.

A estratégia do Covilhã, equipa que não vence para o campeonato desde 15 de agosto de 2021 (2-1 ao Académico de Viseu, na segunda jornada), sofreu um abalo aos 32 minutos, quando Feliz empatou o jogo para o Penafiel, com um remate colocado, após ganhar um ressalto à entrada da área.

O resultado só não voltou a sofrer alterações por demérito dos avançados locais, num desperdício bem exemplificado no remate falhado por Édi Semedo, aos 65 minutos, quando tinha 'via verde' para fazer o segundo golo.

O Covilhã só nos descontos ameaçou a baliza de Caio Secco.

Com este empate, o Penafiel subiu, provisoriamente, ao oitavo posto, com 31 pontos, mas está cada vez mais longe dos lugares de subida, enquanto o Sporting de Covilhã manteve o 16.º lugar, que dá direito a disputar o 'play-off' de manutenção, com 19.

Jogo no Estádio 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel - Sporting da Covilhã, 1-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Rui Gomes 04 minutos.

1-1, Feliz Vaz, 32.

Equipas:

Penafiel: Caio Secco, Vitinha, Silvério, Gonçalo Loureiro, Ruca (Simãozinho, 83), Capela, João Amorim (Vasco Braga, 63), Feliz Vaz, Zé Valente (Robinho, 61), Édi Semedo (Rui Pedro, 83) e Roberto (Ronaldo Tavares, 63).

(Suplentes: Nuno Macedo, Lucas Tagliapietra, Simãozinho, Vasco Braga, Bruno César, Robinho, Pedro Prazeres, Rui Pedro e Ronaldo Tavares).

Treinador: Filipe Rocha.

Sporting da Covilhã: Léo, Jean Felipe, Jaime Simões, Helitão, Lucas Barros, Gilberto, Jorge Teixeira (Samu, 64), Tembeng (Perea, 84), Kukula (Camilo Triana, 83), Diogo Almeida (Jorge Vilela, 84) e Rui Gomes (Ryan Teague, 73).

(Suplentes: Bruno Bolas, André Almeida, Tiago Moreira, Jorge Vilela, Felipe Dini, Ryan Teague, Perea, Samu e Camilo Triana).

Treinador: Leonel Pontes.

Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Vitinha (67), Diogo Almeida (72), Lucas Barros (88) e Vasco Braga (90+4). Cartão vermelho direto para Roberto, no banco de suplentes (90+5).

Assistência: Cerca de 300 espectadores.

CYA // MO

Lusa/Fim.