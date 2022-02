Penafiel-Trofense, 1-0: Caio Secco segura vitória dos penafidelenses nos descontos

O Penafiel recebeu e venceu esta segunda-feira o Trofense, por 1-0, num mau jogo da 21.ª jornada da Liga Sabseg, com o guarda-redes Caio Secco a segurar o triunfo nos descontos, ao defender um penálti.

O guarda-redes brasileiro do Penafiel segurou mesmo no fim o triunfo materializado no tento de belo efeito do capitão Capela, aos 60 minutos, devolvendo os rubro-negros às vitórias, após duas derrotas consecutivas, face a um Trofense moralizado pelos quatro pontos somados nos últimos dois jogos.

Os intensos instantes finais do encontro contrastaram com o cariz do jogo, mau na maior parte do tempo, com futebol inconsequente, sem ideias, poucos remates e raras oportunidades de golo.

As que existiram surgiram no segundo tempo, já depois de Capela ter adiantado o Penafiel, após um canto, num gesto técnico que lhe permitiu, primeiro, tirar um adversário do caminho e, depois, desviar do guarda-redes Rodrigo Moura.

O final de tarde de desacerto dos dois conjuntos podia ter valido mais um golo ao Penafiel, aos 89 minutos, quando Édi Semedo se isolou numa transição rápida, mas permitiu a defesa do guarda-redes, respondendo o Trofense já nos descontos, num penálti em que Caio Secco adivinhou o lado do remate de Bruno Almeida.

Com este triunfo, o Penafiel ascendeu ao oitavo lugar, com 30 pontos, enquanto o Trofense caiu para o 13.º lugar, com os mesmos 25.

Jogo no Estádio 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel - Trofense, 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, Capela 60 minutos.

Equipas:

- Penafiel: Caio Secco, Edson Farias, Gonçalo Loureiro, Lucas Tagliapietra, Ruca, Capela, David Caiado (João Amorim, 70), Zé Valente (Édi Semedo, 77), Feliz Vaz (Leandro Teixeira, 90+1), Roberto (Ronaldo Tavares, 70) e Rui Pedro (Robinho, 70).

(Suplentes: Filipe Ferreira, Vitinha, Leandro Teixeira, Simãozinho, João Amorim, Bruno César, Robinho, Édi Semedo e Ronaldo Tavares).

Treinador: Filipe Rocha.

- Trofense: Rodrigo Moura, Tito Júnior (Daniel Liberal, 76), Mutsinzi, João Paulo, Simão Martins (Nurenttin, 75, Gustavo Furtado, 90), Matheus Índio, Vasco Rocha, Beni Mukendi (Yousef Bechou, 66), Bruno Almeida, Capita (Tiago André, 66) e Elias Achouri.

(Suplentes: Rogério, Daniel Liberal, Caio Marcelo, Keffel, Tiago André, Nurenttin, Rodrigo Ferreira, Gustavo Furtado e Yousef Bechou).

Treinador: Francisco Chaló.

Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Beni Mukendi (50), Edson Farias (58), Tito Júnior (67), Nurenttin (78), Édi Semedo (86), Ruca (88), Robinho (90+3) e Bruno Almeida (90+4).

Assistência: Cerca de 250 espetadores.