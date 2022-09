Penafiel-Trofense, 3-0: Vitória conseguida com três golos de belo efeito

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Penafiel venceu este domingo na receção ao Trofense, por 3-0, alcançando o segundo triunfo consecutivo na 2.ª Liga, num jogo da quinta jornada marcado por golos bonitos.

Roberto inaugurou o marcador, de cabeça, aos 45'+1, assistido por Édi Semedo. No início da segunda parte, aos 48', os dois jogadores trocaram de papéis, com Roberto a assistir Édi Semedo para o melhor golo do encontro, num remate de fora da área ao ângulo.

Este gesto seria, depois, repetido por Fábio Fortes, aos 83', num remate em jeito que fixou o resultado final.

Com este merecido triunfo, o segundo consecutivo, o Penafiel ascendeu provisoriamente ao quarto lugar, com os mesmos oito pontos de Leixões e do Farense, que tem menos um jogo.

O Trofense, por sua vez, somou hoje a terceira derrota no campeonato e caiu, por agora, para o 13.º posto, com quatro pontos.

O Penafiel foi a melhor equipa em campo e aquela que mais fez por vencer, num jogo nem sempre bem jogado, face a um Trofense que só esboçou uma reação após o segundo golo dos locais, mas as duas tentativas, em remates de Schurrle e de Pachu, foram paradas por Caio Secco.



Jogo no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel - Trofense, 3-0.

Ao intervalo: 1-0.





Marcadores:

1-0, Roberto, 45+1 minutos.

2-0, Édi Semedo, 48.

3-0, Fábio Fortes, 83.





Equipas:

Penafiel: Caio Secco, Robinho, Leandro Teixeira, Lucas Tagliapietra, Afonso Figueiredo (Rúben Freitas, 29), Filipe Cardoso, Reko (Diogo Batista, 70), Édi Semedo (Adriano Castanheira, 71), Mica, Feliz (Adílio Santos, 71) e Roberto (Fábio Fortes, 50).

(Suplentes: Filipe Ferreira, Rúben Freitas, Silvério, Gonçalo Loureiro, Diogo Batista, Adriano Castanheira, Adílio Santos, Molvadgaard e Fábio Fortes).

Treinador: Filipe Rocha.

Trofense: Miguel Santos, Tiago Manso, Marcos Valente, Simão Martins, Tiago André (Daniel Liberal, 46), Vasco Rocha, Martim Maia (Djalma, 58), Bechou (Maiga,, 46), Schurrle, Vanilson (Henrique Pachu, 58) e Okitokandjo (Traquina, 79).

(Suplentes: Tiago Silva, Daniel Liberal, Rúben Pereira, Andrezinho, Vilson Caleir, Maiga, Djalma, Traquina e Henrique Pachu).

Treinador: Sérgio Machado.

Árbitro: José Bessa (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Lucas Tagliapietra (13), Feliz (33), Bechou (44), Reko (44), Simão Martins (46), Diogo Batista (88) e Adriano Castanheira (90+4).

Assistência: Cerca de 500 espectadores.