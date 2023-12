Penafiel-U. Leiria, 1-0: golo de André Silva vale regresso às vitórias

O Penafiel venceu este sábado a União de Leiria por 1-0 e quebrou a sequência de três derrotas que levava na Liga SABSEG, graças ao golo de André Silva, aos 59 minutos, em jogo da 14.ª jornada.

Na receção aos leirienses, a equipa da casa aproveitou uma bola parada para chegar ao tento decisivo, num encontro muito equilibrado, em que os dois conjuntos se anularam mutuamente. O primeiro tempo teve a União de Leiria a assumir as rédeas da posse de bola por períodos mais alargados, mas infrutíferos perante a formação penafidelense, eficaz a defender, mas pouco eficiente nas transições para o ataque.

Com as oportunidades de golo a tardarem em surgir para ambos os lados, os penafidelenses conseguiram criar a única ocasião de verdadeiro perigo aos 33 minutos, quando o defesa forasteiro Vitalii Lystsov efetuou um mau atraso de cabeça e quase isolou Robinho, que falhou o desvio só com Pawel Kieszek pela frente.

Na segunda metade, os dois emblemas foram menos cautelosos e mais agressivos na busca do golo inaugural, e, logo aos 54 minutos, os caseiros protagonizaram uma grande jogada de contra-ataque, que resultou num remate de Adílio Santos para grande intervenção do guarda-redes. Este lance viria a ser um prenúncio para o golo inaugural, que surgiu cinco minutos depois, por intermédio de André Silva, na sequência de um pontapé de canto cobrado ao segundo poste, ao qual o extremo, lançado no início do segundo tempo, respondeu com um cabeceamento que só parou no fundo das redes.

A partir do 1-0, os visitantes partiram para o seu último terço ofensivo na busca da igualdade, mas, salvo algumas oportunidades pontuais, como o livre direto de Vasco Oliveira, que passou a escassos centímetros da baliza (75 minutos), não demonstraram capacidade para levar um ponto de Penafiel.

Jogo no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel -- União de Leiria, 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, André Silva, 59 minutos.

Equipas:

- Penafiel: Pedro Silva, Rúben Pereira, João Miguel, Leandro Teixeira, Rúben Freitas (João Silva, 46), Filipe Cardoso, Reko (Edu Pinheiro, 82), João Oliveira, Adílio Santos (Miguel Maga, 77), Gabriel Barbosa (André Silva, 46) e Robinho (Chico Teixeira, 90).

(Suplentes: Manuel Baldé, Miguel Maga, João Silva, Diogo Batista, Chico Teixeira, Edu Pinheiro, Hugo Firmino, Hélder Suker e André Silva).

Treinador: Hélder Cristóvão.

- União de Leiria: Pawel Kieszek, Vitalii Lystsov (Kaká, 74), Marco Baixinho, Vasco Oliveira, Zié Ouattara (Valdir Júnior, 60), Cuca (Martim Ribeiro, 86), Lucho Vega, Pedro Empis, Sérgio Ribeiro (Leandro Silva, 86), Jair da Silva e Leandro Antunes (Arsénio, 60).

(Suplentes: Fábio Ferreira, Bura, Valdir Júnior, Kaká, Leandro Silva, Afonso Valente, Arsénio Nunes, Martim Ribeiro e João Resende).

Treinador: Vasco Botelho da Costa.

Árbitro: Bruno Pires Costa (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Vitalii Lystsov (08), João Oliveira (24), Leandro Teixeira (75) e Robinho (90).

Assistência: Cerca de 400 espetadores.