Penafiel-Vilafranquense, 1-1: Roberto marca nos descontos e evita derrota da equipa da casa

O Penafiel empatou este domingo por 1-1 na receção ao candidato à subida Vilafranquense, para a 25.ª jornada da 2.ª Liga, num jogo em que os locais conseguiram evitar a derrota nos descontos.

O Vilafranquense adiantou-se no marcador, aos 74 minutos, por Nené, segundo melhor marcador do campeonato (soma agora 14 tentos), de grande penalidade, a punir uma falta de Caio Secco sobre Sangaré na área do Penafiel, equipa que conseguiu restabelecer a igualdade nos descontos, aos 90+3, também pelo inevitável Roberto.

O resultado é mais penalizador para o Vilafranquense, atendendo aos objetivos da equipa, no quinto lugar, agora com 38 pontos, mas mais atrasada relativamente aos lugares de subida, enquanto o Penafiel é sétimo, provisoriamente, com os mesmos 32 do Tondela.

O jogo prometeu muito, com duas oportunidades de golo para cada equipa nos primeiros 10 minutos e muita ambição dos dois treinadores na conquista da vitória.

O Penafiel acabou melhor a primeira parte, bem disputada e com um futebol agradável, com Édi Semedo a ver um defesa negar o golo em cima da linha de baliza.

O segundo tempo teve menos momentos de perigo junto das duas balizas, mas viram-se dois golos: o primeiro de grande penalidade, para o Vilafranquense, e o segundo, do empate, mesmo a acabar, no tudo por tudo do Penafiel, numa cabeçada de Roberto.

Jogo no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel-Vilafranquense, 1-1.

Ao intervalo: 0-0.





0-1, Nené, 74 minutos (grande penalidade).

1-1, Roberto, 90+3.

Equipas:



- Penafiel: Caio Secco, Rúben Freitas, Silvério, João Miguel, Simãozinho (Afonso Figueiredo, 81), Reko, Vasco Braga, Adriano Castanheira (Feliz, 75), Mica (Roberto, 75), Édi Semedo e Adílio Santos.

(Suplentes: Nuno Macedo, Lucas Tagliapietra, Bruno Pereira, Afonso Figueiredo, João Oliveira, Diogo Batista, Feliz, Rodrigo Valente, e Roberto).

Treinador: Hélder Cristóvão.

- Vilafranquense: Pedro Trigueira, Thiago Freitas (Edson Mucuana, 59), Anthony Correia, Suliman, Eric Veiga, Ricardo Dias, Dioh (André Sousa, 68), Luís Silva (João Amorim, 86), Belkheir (Sangaré, 68), Nené e Benny (John Mercado, 86).

(Suplentes: Fábio Duarte, Kike Hermoso, João Amorim, André Sousa, Sangaré, Diallo, Edson Mucuana, Madi Queta e John Mercado).

Treinador: Ricardo Chéu.

Árbitro: David Silva (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Belkheir (20), Simãozinho (22), Adílio Santos (39), Caio Secco (73), André Sousa (76) e Edson Mucuana (88).

Assistência: Cerca de 500 espetadores.