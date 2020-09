Penafiel-Vilafranquense, 1-2: Dois golos num minuto

O Vilafranquense somou os primeiros pontos na edição 2020/21 da 2.ª Liga, ao vencer no reduto do Penafiel, derrotado pela segunda vez consecutiva, por 2-1, em jogo da terceira jornada.

O resultado, materializado na primeira parte, premeia a equipa que mais oportunidades dispôs no jogo e que soube sofrer quando ficou reduzido a 10 elementos, por expulsão de Vinícius, aos 77 minutos.

Ronaldo Tavares, aos dois minutos, podia ter adiantado o Penafiel, equipa com ligeiro ascendente inicial, mas os forasteiros, só com derrotas, a última das quais pesada (4-0 na receção ao Feirense), recompuseram-se e conseguiram dividir o jogo, quase sempre disputado longe das duas balizas.

Mas, aos 18 minutos, o Vilafranquense, também sem ter feito muito por isso, colocou-se na frente do marcador, num autogolo de Coronas, após canto da direita. No minuto seguinte, a formação de Vila Franca de Xira fez o segundo, por Marco Fortes, a emendar na pequena área um cruzamento de Vítor Bruno da esquerda.

O golpe foi duro, mas o Penafiel soube reagir, aumentando a agressividade sem bola, e acelerando as trocas de bola, e acabou por ver o esforço recompensado aos 43 minutos, num remate de fora da área de Wagner, com a bola a fugir ao guarda-redes e a parar só no fundo da baliza.

Os rubro-negros tinham 45 minutos para evitarem a derrota, mas o que tiveram em vontade faltou-lhes em discernimento e, nem mesmo a expulsão de Marcos Vinícius, por acumulação de amarelos, aos 77, ajudou à sua causa.

Em rigor, foi mesmo o Vilafranquense quem mais perto ficou de voltar a marcar, por Carlos Fortes e André Claro, aos 60 e 81 minutos, respetivamente.

Com este triunfo, o Vilafranquense igualou os três pontos do Penafiel, ambas na metade inferior da classificação.

Jogo disputado no Estádio 25 de Abril, em Penafiel

Penafiel - Vilafranquense, 1-2.

Ao intervalo: 1-2.

Marcadores:

0-1, Coronas (autogolo), 18 minutos.

0-2, Carlos Fortes, 19.

1-2, Wagner, 43.

Equipas:

- Penafiel: Luís Ribeiro, Coronas, Capela, David Santos, Leandro Teixeira (Simãozinho, 74), Paulo Henrique, Vasco Braga, Júnior Franco, Wagner (Pedro Soares, 74), Mateus e Ronaldo Tavares (Pedro Prazeres, 84).

(Suplentes: Emanuel Novo, Vitinha, Cassiano, Simãozinho, Rafa Sousa, Pedro Prazeres, Pedro Soares e Gustavo Henrique).

Treinador: Pedro Ribeiro.

- Vilafranquense: Maringá, Diogo Coelho, André Ceitil, Sparagna, Marcos Vinícius, Filipe Oliveira, Izata (Léo Cordeiro, 75), Vítor Bruno (Eric Veiga, 74), Kady (André Claro, 66), Carlos Fortes (Leandro Antunes, 70) e André Dias.

(Suplentes: Tiago Martins, Alan Bidi, Eric Veiga, Timbó, Léo Cordeiro, Rodrigo Rodrigues, André Claro, Leandro Antunes e Gabriel Honório).

Treinador: Quim Machado.

Árbitro: João Casegas (AF Viseu).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Izata (42), Marcos Vinícius (60 e 77) e Sparagna (90). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Marcos Vinícius (77).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.