Penafiel-Vizela, 1-2: vizelenses a um passo de garantir subida à Liga NOS

O Vizela venceu este domingo na visita ao Penafiel, por 2-1, recuperou o segundo lugar e volta a depender apenas de si para garantir a subida de divisão, a uma jornada do fim da Liga Sabseg.

Marcos Paulo foi o herói dos vizelenses, ao marcar o golo que garantiu o triunfo, aos 86 minutos, desbloqueando um empate que subsistia desde os 68', quando Robinho marcou para o Penafiel, respondendo ao tento do vizelense Tavinho (56').

Com este triunfo, o Vizela, sem perder no campeonato há 25 jogos, regressou ao segundo lugar perdido na véspera para o Arouca, que é terceiro, em zona de playoff, tem 63 pontos e basta-lhe vencer na última jornada o Vilafranquense para subir à Liga NOS.

Este resultado afastou, desde logo, o Chaves e o Feirense das contas da subida (a Académica também ficará se não vencer o Benfica B), nas quais já não estava o Penafiel, que é sétimo, com 43 pontos.

Kiki Afonso, aos 11 minutos, acertou no poste, no lance mais perigoso para os vizelenses, mais determinados na chegada à baliza, mas o Penafiel, com nível futebolístico para se bater com os melhores e por melhores objetivos, respondeu em contra-ataque, explorando a velocidade dos seus avançados. No melhor lance, aos 18 minutos, Ronaldo Tavares errou a baliza, num cabeceamento sem oposição na pequena área.

O avançado dos rubro-negros fez melhor no arranque do segundo tempo, mas viu Ivo Gonçalves, com uma grande intervenção, defender o cabeceamento.

O lance, aos 52 minutos, confirmou a melhor reentrada dos locais, mas a resposta do Vizela, aos 56, foi letal.

Na primeira intervenção no jogo, Tavinho, em posição duvidosa, inaugurou o marcador, na recarga a um remate de Guzzo, mas o Penafiel reagiu bem e, com alguma felicidade, restabeleceu a igualdade, aos 68 minutos, por Robinho, num centro-remate da esquerda.

Pouco depois, Gustavo Henrique viu o segundo amarelo e deixou o Penafiel reduzido a 10, uma situação bem aproveitada pelo Vizela, que chegaria à vantagem já perto do final do jogo, aos 86 minutos, na sequência da melhor jogada do encontro.

Kiki Afonso cruzou da esquerda e Tavinho amorteceu para a o remate, de primeira, de Marcos Paulo, num final de encontro emocionante, com oportunidades de golo para as duas equipas.



----------------------------------



Ficha de jogo



Jogo disputado no Estádio 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel - Vizela, 1-2.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Tavinho, 56 minutos.

1-1, Robinho, 68'.

1-2, Marcos Paulo, 86'.



Equipas:

- Penafiel: Luís Ribeiro, Coronas, Capela, Paulo Henrique, Gustavo Henrique, Bruno César (Leandro Teixeira, 79'), João Amorim (Vini, 83'), Simãozinho, Robinho (David Caiado, 83'), Ronaldo Tavares e Wagner (Rui Pedro, 64').

(Suplentes: Emanuel Novo, Vitinha, David Santos, Vini, Leandro Teixeira, Rafa Sousa, David Caiado, Rui Pedro e Mateus).

Treinador: Pedro Ribeiro.

- Vizela: Ivo Gonçalves, Koffi Kouao, Matheus Costa, Aidara, Kiki Afonso (Richard Ofori, 89'), Ericson (Marcos Paulo, 74'), Francis Cann (Tavinho, 54'), Raphael Guzzo, Samu, Kiki Bondoso e Diogo Ribeiro (Cassiano, 54').

(Suplentes: Pedro Silva, Leonel Mosevich, Richard Ofori, Marcelo, Marcos Paulo, Tavinho, Cassiano, André Soares e Fernando Cardozo).

Treinador: Álvaro Pacheco.



Árbitro: João Malheiro Pinto (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Robinho (31'), Gustavo Henrique (36' e 70'), Matheus Costa (36'), Samu (41'), Bruno César (45'+1), Marcos Paulo (59', fora de campo), Tavinho (72') e Richard Ofori (90'+6).

Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Gustavo Henrique (70').

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.