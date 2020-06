Pepo cobiçado para a 1ª Liga

A boa temporada realizada no Vilafranquense despertou o interesse de alguns clubes da 1ª Liga nos serviços de Pepo. O médio-centro natural das Caldas da Rainha, de 26 anos, realizou 23 jogos e apontou um golo pelos ribatejanos, assumindo-se como um dos jogadores mais influentes do miolo.





O jogador tem contrato válido com o Vilafranquense por mais uma temporada esabe que a administração da SAD já está a par do interesse concreto de clubes do escalão principal do futebol português.