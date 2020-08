Pepo de saída dos ribatejanos

O Vilafranquense está a negociar a saída de Pepo, segundo Record apurou junto de fonte próxima do jogador. O médio, de 26 anos, realizou 23 jogos e apontou um golo na 2ª Liga na última temporada, mas não faz parte dos planos de Quim Machado, apesar de ter mais um ano de contrato.

Pepo e o empresário têm em mãos duas abordagens de clubes do estrangeiro, mas o futuro vai passar por Portugal. O futebolista, que cumpriu a formação com a camisola da U. Leiria e passou ainda por Torreense e Vianense, tem vários clubes interessados no nosso país.