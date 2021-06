Platiny marcou o melhor golo do mês de maio da Liga Sabseg

Platiny, avançado do Feirense, venceu o prémio de golo do mês da Liga Sabseg, relativo a maio, numa votação levada a cabo pelos adeptos, anunciou esta terça-feira a Liga Portugal.





O golo foi apontado diante da Oliveirense, na 32.ª jornada da competição. O dianteiro arrancou pela direita, ultrapassou dois adversários e finalizou para carimbou a reviravolta no marcador do emblema de Santa Maria da Feira, que viria a vencer por 4-1.Platiny superiorizou-se à concorrência de Andrézinho (Mafra), Vítor Bruno (Vilafranquense), João Correira (Chaves) e Lazare Armani, do Estoril.