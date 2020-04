Presidente honorário do Chaves com teste ao covid-19 negativo

Francisco Carvalho, presidente honorário do Chaves, não está infetado com coronavírus.





"A estrutura diretiva do Clube e da SAD informam que Francisco Carvalho, presidente honorário do GD Chaves, foi internado no Hospital de Chaves na passada quarta-feira, dia 8 de abril, devido a uma gastroenterite. Por precaução, realizou teste ao Covid-19, cujo resultado, conhecido esta manhã, deu negativo", comunicou esta sexta-feira o clube numa nota oficial divulgada nas redes sociais."Agradecemos aos sócios, simpatizantes e amigos de Francisco Carvalho todas as manifestações de carinho e solidariedade demonstradas, que muito nos honram. Uma última palavra de reconhecimento ao Hospital de Chaves, pelo profissionalismo e atenção patenteadas desde a primeira hora", refere ainda o comunicado.Entretanto, Francisco Carvalho já teve alta hospitar, regressando assim a casa.[notícia atualizada às 12h41]