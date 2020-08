Primeiro mês sem lesionados

O plantel do Vilafranquense completou um mês de treinos orientados por Quim Machado – as sessões foram divididas entre o Cevadeiro e Samora Correia – e sem qualquer lesionado, registando-se apenas mazelas normais no início da pré-época.





Entretanto, a equipa de sub-19 arranca amanhã com os treinos de captação, com Tiago Mota atento. Até ao momento foram confirmados três reforços: o guarda-redes João Rodrigues (ex-Estoril), o médio Rafa Santos (ex-Belenenses) e o extremo Tomás Calado (ex-Samora Correia).