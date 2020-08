Primeiros reforços estão confirmados

Dois médios e um avançado, todos com muita experiência na 2ª Liga, são os primeiros reforços do Casa Pia para a nova época. Romeu Ribeiro e Christian chegam para a linha média e Bonani para o ataque. Os três jogadores juntam-se ao plantel dos gansos e começam amanhã a trabalhar às ordens do técnico Filipe Martins.

Romeu Ribeiro, de 31 anos, esteve no Penafiel nas últimas quatro épocas. O jogador formado no Benfica chegou a alinhar pelas águias na 1ª Liga, em 2007/08, e também pelos durienses no escalão principal. Também para o meio-campo chega o brasileiro Christian, de 31 anos, jogador com experiência na 1ª Liga, pelo Nacional e no P. Ferreira. Na última época jogou no Feirense, treinado por Filipe Martins.

O terceiro homem é um extremo também com experiência na 2ª Liga, embora mais novo. Bonani, de 21 anos, fez 26 jogos e marcou quatro golos pelo Sp. Covilhã na última época.

Banco cheio na estreia

Com estes três reforços, o plantel do Casa Pia fica com nove jogadores, precisando de inscrever rapidamente mais três antes do primeiro jogo para cumprir as regras da Liga. Fonte do clube garantiu a Record que na estreia vão estar 19 jogadores na ficha do jogo.

Acordo com investidor só para o plantel

O Casa Pia tem um novo investidor, como Record noticiou ontem. A notícia causou alguma preocupação entre os sócios e, por isso, Vítor Franco, líder dos gansos, explicou-nos: “Como presidente, tenho autonomia para celebrar acordos com investidores mas, neste caso, é única e exclusivamente válido para a gestão do plantel profissional. Só desta forma poderemos enfrentar a 2.ª Liga sem os problemas da época passada. Se fossem acordos de parcerias já teriam de ser aprovados em assembleia geral do clube. Por isso, os sócios não têm de se preocupar com a forma como vai ser feita a gestão do plantel.”