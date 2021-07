Prince Mendy chegou, treinou e vai ser reforço

Prince Mendy chegou para a defesa do Vilafranquense, já treinou no Campo do Cevadeiro e vai assinar contrato nos próximos dias, apurou Record. O central franco-senegalês alinhou na temporada passada no Stade Lavallois, 12º classificado da 3ª divisão francesa, e participou em 27 partidas.



O futebolista, de 26 anos, fez parte da formação no Marselha e, para além de jogar no eixo da defesa, também pode atuar nas laterais. Antes do Stade Lavallois envergou a camisola do Quevilly Rouen, contando também passagens no Fréjus-Saint-Raphaël e Athlético Marseille.