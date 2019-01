Provocação de Saponjic agitou a ordem no FC Porto B-Benfica B

Um clássico sem nervos à flor da pele é como pode resumir-se quase toda a partida disputada ontem em Gaia e que teve o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, e o treinador Sérgio Conceição como espectadores nas bancadas. Quase toda, porque a provocação do avançado Saponjic, mesmo no último suspiro do jogo, esteve muito perto de ‘borrar’ a pintura.

Valeu a serenidade com que o técnico Rui Barros encarou o momento, perante a explosão de indignação que o avançado provocou no resto do banco de suplentes e os reflexos desse comportamento na reação dos seus jogadores, bem como a imediata ação do árbitro Cláudio Pereira em penalizar o sérvio disciplinarmente pela sua atitude.

Tudo porque o Benfica chegou ao empate já em período de descontos, na sequência de um castigo máximo convertido por Saponjic. O sérvio, ao invés de partilhar a euforia que o golo suscitou junto de toda a comitiva encarnada, decidiu comemorar a igualdade com um sprint até ao banco portista e com as duas mãos bem abertas atrás das orelhas.

Coreografia com um timbre de provocação mesmo a um par de metros dos suplentes portistas e perante a qual apenas Rui Barros ficou impávido.