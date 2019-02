Quim Machado convicto de que haverá jogo entre Arouca e Famalicão

Quim Machado crê que haverá jogo no domingo entre Arouca e Famalicão, ainda que a Liga tenha prevista uma vistoria ao relvado do Estádio Municipal de Arouca três horas antes do início da partida da 21.ª jornada da 2.ª Liga."Acredito que vai haver jogo. Temos poupado o relvado e queremos o melhor relvado possível porque quem vem ao futebol, normalmente, quer ver relvados em condições, quer ver golos, e eu acho que temos feito tudo para o conseguir. Agora sabemos que, e sobretudo no inverno, temos algumas dificuldades para treinar fora do estádio. Não tendo um campo de treinos é mais difícil... Amanhã vamos jogar", afirmou o treinador do Arouca, em conferência de imprensa de antevisão ao confronto com os minhotos.A equipa arouquense, que não tem outro espaço para treinar a não ser o estádio, tem treinado atrás de uma das balizas, procurando não desgastar muito o retângulo de jogo, já um pouco castigado pelo inverno.Nesta jornada da 2.ª Liga, o Estádio Municipal de Aveiro foi interditado devido às más condições do relvado, o que motivou a transferência do Oliveirense-Mafra para o Estádio do Mar, em Matosinhos.