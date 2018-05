O Sp. Covilhã reforçou-se com dois dos jogadores mais cobiçados do Campeonato de Portugal. Rafael Vieira e Henrique Gomes estavam de saída do Vilaverdense e suscitaram enorme cobiça por parte de vários emblemas da 2.ª Liga. O Sp. Covilhã, que na nova temporada vai ser orientado por Dito, ganhou a corrida e ambos assinaram por uma temporada.Rafael Vieira, de 25 anos, joga como central, mas cresceu na formação do V. Guimarães a atuar no meio-campo, o que pode ser bastante útil para Dito. Na última época, fez 33 jogos e marcou 3 golos.Henrique Gomes, tem apenas 22 anos, é lateral esquerdo e fez grande parte da formação no Gil Vicente. Especialista em bolas paradas, na época finda somou 24 jogos e marcou cinco golos.

Autor: Ricardo Vasconcelos