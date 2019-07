Ragner despede-se do Vilafranquense: «Formámos uma família verdadeira»

Ragner anunciou esta terça-feira o adeus ao Vilafranquense, 77 encontros oficiais e cinco golos apontados depois. Além disso, o médio brasileiro de 30 anos que findou contrato ressalvou particularmente a subida inédita à Segunda Liga que o próprio ajudou a conseguir.





"Hoje, duas épocas depois, despeço-me do União Desportiva Vilafranquense, clube que aprendi a amar e respeitar! Foram duas épocas intensas, encontrei muito mais que colegas, formámos uma família verdadeira, conquistando nessa última época a subida de divisão, o milagre do Cevadeiro! Foi uma época histórica para a minha vida. Os meus sinceros agradecimentos ao clube, aos adeptos e simpatizantes do União Desportiva Vilafranquense", escreveu através das redes sociais o jogador que em Portugal conta também passagens por Alcanenense, BC Branco, Monsanto e Amiense.