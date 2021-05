Repetição do Académica-Vilafranquense marcada para quarta-feira

O encontro entre a Académica e o Vilafranquense, mandado repetir pelo Conselho de Justiça (CJ) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), vai realizar-se na quarta-feira 19 de maio, informou hoje a Liga Portugal

Em comunicado, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) refere que o encontro da 26.ª jornada da II Liga vai ter início às 20 horas de 19 de março, dia para a qual está prevista a última jornada da competição.

O CJ decidiu mandar repetir o encontro, que terminou empatado 0-0, após um protesto da Académica, pela utilização irregular de um jogador pelo Vilafranquense.

Com esta decisão, a Académica, com menos um jogo, mantém-se no quinto lugar, agora com 55 pontos, a cinco dos lugares de subida e a quatro do terceiro posto, que dá acesso ao play-off.

O Vilafranquense passa a ter 29 pontos, caindo provisoriamente para o 17.º e penúltimo lugar, de descida, em igualdade com o FC Porto B (16.º).