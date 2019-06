'Reset' quase completo no Vilafranquense

O Vilafranquense anunciou ontem a renovação de três jogadores: os laterais direito Marco Grilo, de 25 anos, o esquerdo China, de 37, assim como o médio Izata, de 22. Contudo, poucos mais serão os jogadores que irão transitar de 2018/19, uma temporada histórica para o emblema de Vila Franca de Xira.





A maior parte dos jogadores às ordens de Filipe Moreira - técnico que renovou por dois anos - finda contrato no final de junho e seguirá carreira noutro lugar. Neste momento, além do também garantido Tocantins, Record sabe que apenas Nélson Pinhão, Tiago Mota, Wilson e João Vieira têm a hipótese de continuar no Ribatejo nesta que é uma corrida contra o tempo. Os exames médicos arrancam na 4ª feira e apenas para as caras novas, sendo que por agora há apenas três: o guardião Maringá (ex-Aves), o lateral Gonçalo Pimenta (ex-Pedras Rubras) e o médio Pepo (ex-U. Leiria).