Ricardo Alves não pensa na subida

Dos elementos mais experientes do plantel do Tondela, o capitão Ricardo Alves admitiu, à Renascença, que a descida de divisão foi difícil de aceitar. "Foi o pior momento da minha carreira como profissional", afirmou o central, que teve de reajustar as metas para esta época devido ao castigo aplicado ao clube: "Um dos grandes objetivos a que me propus, quando descemos, era tentar subir logo no ano seguinte. Com a notícia de que não podemos contratar, esse objetivo passa para segundo plano, por isso, quero fazer uma boa época a nível individual e ajudar o clube."

Depois da final na época passada, os beirões arrancam para uma nova campanha na Taça no domingo, com o defesa a dizer que seria "bonito" repetir o feito, mas que também é preciso "alguma sorte".