Garantido o regresso imediato ao segundo escalão do futebol português, do qual caiu na temporada transata, a UD Oliveirense anunciou, esta quinta-feira, a chegada de Ricardo Fernandes, antigo jogador, para ocupar o cargo de diretor desportivo na estrutura de futebol do clube.Com 44 anos, o antigo médio, que chegou a conquistar a Liga dos Campeões ao serviço do FC Porto, em 2003/04, abraça agora o seu segundo projeto enquanto dirigente, depois de também ter assumido a pasta do futebol no Felgueiras 1932, entre janeiro de 2020 e maio de 2021.Na UD Oliveirense, Ricardo Fernandes vai substituir a posição ocupada nas últimas épocas pelo brasileiro Kadu Borges, que regressou ao Brasil por motivos familiares.