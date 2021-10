Rio Ave-Ac. Viseu, 1-2: Bis de Nussbaumer vale triunfo

O Ac. Viseu confirmou o bom momento que vive ao bater o Rio Ave em Vila do Conde por 2-1. Apesar de os vila-condenses terem estado por cima durante grande parte do encontro, os viseenses conseguiram operar a reviravolta e levaram asssim os três pontos para casa.





O remate de Aziz para defesa de Grill, logo aos 6 minutos, podia indicar que a partida iria ser animada, mas a verdade é que não foi isso que se assistiu na maior parte do encontro. Os rioavistas tiveram quase sempre mais bola, mas as ocasiões claras de golo foram escassas. Se, por um lado, o Ac. Viseu não se fez notar a nível ofensivo na 1ª parte, o Rio Ave só incomodou Grill em mais duas ocasiões nos primeiros 45 minutos.Apesar disso, a etapa complementar não podia ter começado de melhor forma para a equipa de Luís Freire, que marcou logo aos 47 minutos. Na sequência de um cruzamento da esquerda de Gabrielzinho, Aziz antecipou-se a Vítor Bruno e fez o 1-0. Sendo certo que o Rio Ave foi superior até ao momento do golo, a verdade é que o Ac. Viseu ‘despertou’ quando se viu em desvantagem. Zé Gomes mexeu, lançou unidades como Yuri Araújo e Nussbaumer e acabou por ser recompensado.Aos 78 minutos, o avançado austríaco fez o empate num desvio oportuno ao segundo poste e, dez minutos depois, concretizou um penálti. Desta forma, o Ac. Viseu sobe, ainda que à condição ao 5º lugar da tabela classificativa. Por seu lado, o Rio Ave atrasa-se na luta pelos lugares cimeiros.