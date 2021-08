Rio Ave-Académica, 5-1: Vilacondenses com triunfo 'gordo' em casa

Na 1ª jornada da Liga Portugal 2, o Rio Ave recebeu e venceu a Académica por 5-1. O conjunto liderado por Luís Freire deu assim uma prova de força e mostrou ser um sério candidato na luta pela subida de divisão.





O triunfo rioavista começou a construir-se desde cedo, já que Pedro Mendes, servido por Costinha, colocou a equipa em vantagem logo aos dois minutos. Apesar de a Académica ter ameaçado pouco depois- Costinha fez um corte em cima da linha-, o Rio Ave voltou a marcar por mais duas vezes antes do intervalo. Primeiro por Gabrielzinho, na sequência de uma jogada rápida conduzida por Guga; depois foi a vez de Costinha responder de cabeça a um canto cobrado por Sávio.Apesar de a Académica ter crescido após o intervalo, seria o Rio Ave a voltar a marcar. Após um cruzamento de Sávio pela esquerda, Zé Manuel desviou ao segundo poste para o 4-0. Os estudantes ainda reduziram por intermédio de João Carlos, no entanto, Hugo Gomes acabaria por fechar mesmo as contas da partida em 5-1, após um livre cobrado por Sávio (três assistências para o brasileiro).Jogo no Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde.3-0.1-0, Pedro Mendes, 02 minutos.2-0, Gabrielzinho, 11.3-0, Costinha, 22.4-0, Zé Manuel, 68.4-1, João Carlos, 71.5-1, Hugo Gomes, 81.Jhonatan, Costinha, Aderllan Santos, Hugo Gomes, Sávio, Zimbabwe (Ronan David, 80), Guga (Leandro Alves, 84), Joca (Ukra, 72), Zé Manuel (Rúben Gonçalves, 80), Gabrielzinho e Pedro Mendes (Aziz, 72).(Suplentes: Leo Vieira, Ângelo, Ronan David, Ukra, Carlos Mané, Rúben Gonçalves, Renato Pantalon, Aziz e Leandro Alves).Luís Freire.Mika, João Pedro, Michael Douglas, Zé Castro, João Lucas, Ricardo Dias, Reko (Mimito, 46), Hugo Seco (Fatai, 62), Toro (Michel Lima, 75), Traquina (Costinha, 75) e João Carlos (Dani, 83).(Suplentes: Stojkovic, Lorenzo Soares, Mimito, Dani, Fatai, Fábio Vianna, Michel Lima, Costinha e João Tiago).Rui Borges.Iancu Vasilica (AF Vila Real).cartão amarelo para Fatai (64) e Ricardo Dias (78).Cerca de 1.000 espectadores.