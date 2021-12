Rio Ave acusa Sp. Covilhã de falta de fair-play após serranos recusarem adiamento do jogo

O Rio Ave está a lidar com um surto de Covid-19 no seu plantel e emitiu um comununicado, esta terça-feira, a dar conta da situação. Entre outros aspetos, o conjunto de Vila do Conde explicou que pediu o adiamento do jogo com o Sp. Covilhã, agendado para dia 31 de dezembro, e que os serranos recusaram esse mesmo pedido.Confirmando que "no momento presente, o Rio Ave FC apresenta um quadro de infeção em uma dezena de atletas, bem como praticamente toda a equipa técnica, incluindo o treinador Luís Freire, e alguns outros elementos do staff", os rioavistas acusaram ainda o Sp. Covilhã de falta de fair-play."Em resposta à nossa solicitação, o Sporting da Covilhã não aceitou o adiamento do jogo, justificando:"Recordamos que na época passada, fomos vítimas da mesma situação e fomos a jogo apenas com 13 jogadores disponíveis."Deixa-nos perplexos que a justificação seja uma afirmação de retribuição de um pretenso gesto negativo no passado para servir de exemplo futuro, referindo-se a um jogo da época passada com o Estoril.Curiosamente, questionado o Estoril sobre este jogo, foi-nos transmitido que o Sporting da Covilhã nunca pediu o adiamento do mesmo.É do conhecimento público que esta jornada viu o jogo Leixões – Mafra ser adiado devido a um surto Covid no conjunto de Mafra (com um menor número de casos relativamente à nossa situação), tendo existido um total e exemplar entendimento e fair-play dos dois clubes que demonstraram compreensão pela situação.Entendemos que esta postura do Sporting da Covilhã revela uma total ausência de fair-play e de consideração desportiva, para não falar de muitos anos de relações cordiais entre clubes.Não sabemos se o Sporting da Covilhã tem um calendário demasiado preenchido (!?), o Rio Ave FC tem em Janeiro o Campeonato e Taça De Portugal. Ou se considera o Sporting da Covilhã ser esta uma oportunidade imperdível de enfrentar um adversário mais débil na competição.Cumprindo o regulamento, o Rio Ave FC irá a jogo com os jogadores disponíveis porque acredita e tem uma confiança inabalável em cada um dos nossos atletas e funcionários.Todos dão o melhor de si e sempre com um espírito de entrega total.Acreditamos também em cada um dos nossos adeptos e na força que eles nos transmitem diariamente.Acima de tudo, continuamos a acreditar no fair-play, no desportivismo e na postura positiva e responsável no trabalho diário e no bem comum, mesmo que, de quando em vez, se observe o chavão popular: "o fair-play é uma treta", podia ler-se no comunicado.