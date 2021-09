Rio Ave e Feirense discutem liderança em Vila do Conde

Rio Ave e Feirense defrontam-se este sábado (11.00 horas) em Vila do Conde com a liderança da Liga SABSEG em jogo. Após as cinco primeiras jornadas, os vilacondenses ocupam a primeira posição, com 13 pontos, mais um do que os fogaceiros, que surgem no segundo posto.





O recente histórico de confrontos entre as duas equipas é favorável ao Feirense. Entre 2016 e 2019, quando ambas disputavam a 1.ª Liga, defrontaram-se por seis ocasiões e os fogaceiros ganharam três (todas em casa). Mas em Vila do Conde mandam.. os da casa, com dois triunfos e um empate sem golos registado no último duelo entre ambos, a 20 de janeiro de 2019.O Rio Ave parte para este jogo como a única equipa invicta, tendo apenas sofrido um empate em Faro, apresentando-se ainda como a equipa mais concretizadora da prova. São 16 golos marcados, contra 5 sofridos. Já o Feirense, após a derrota na ronda inaugural, em casa, diante do Sp. Covilhã, arrancou para um ciclo de quatro jogos seguintes e tem a defesa menos batida, com apenas 3 golos concedidos.