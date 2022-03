Rio Ave-FC Porto B, 1-0: Golo solitário de Zé Manuel vale 3 pontos

O Rio Ave venceu este domingo o FC Porto B 1-0, em jogo da 24.ª jornada da 2.ª Liga, numa partida decidida no início da segunda parte, com um golo de Zé Manuel.

O atacante português desequilibrou os acontecimentos, aos 56 minutos, corporizando o ascendente da equipa vila-condenses até então, perante um FC Porto B que reagiu bem à contrariedade e até esteve perto de recuperar a igualdade, mas deparou-se com um inspirado guarda-redes local.

Com este resultado, o Rio Ave sobe, à condição, ao terceiro lugar do campeonato, agora com 45 pontos, enquanto o FC Porto B fica num tranquilo nono posto, com 32.

Os vila-condenses entraram mais pressionantes neste desafio, instalando-se na área contrária, mas, apesar de um futebol mais envolvente, não conseguiam criar reais situações de perigo para a baliza do adversário.

Do outro lado, o FC Porto B apostava na consistência da defesa, liderada por Rúben Semedo, que foi novamente chamado a ganhar ritmo no eixo, para, depois, tentar armar alguns contra-ataques.

Mas, tal como o Rio Ave, a inoperância dos jovens 'dragões' no último terço era evidente, fazendo com que o primeiro tempo se esgotasse numa toada inconsequente, com o nulo a castigar as duas equipas.

A equipa da foz do Ave repetiu a melhor entrada no reatamento, deixando logo um primeiro aviso, aos 50 minutos, numa jogada de envolvência, na sequência de um canto, que culminou num remate de Pedro Mendes à barra da baliza portista.

O lance acabou por ser prenúncio do tento dos vila-condenses, cinco minutos depois, numa jogada em que o defesa-central Aderllan Santos surpreendeu com uma incursão à área contrária, fazendo um primeiro remate, que o guardião portista desviou para a frente, deixando que Zé Manuel, na recarga, fizesse o 1-0.

Só quando se viu em desvantagem o FC Porto B mostrou mais ambição, aventurando-se com maior consistência em terrenos adiantados e esboçando, aos 63, o seu remate mais perigoso até então, por Danny Loader, que o guarda-redes vila-condense encaixou.

Do outro lado o Rio Ave acomodou-se à vantagem e desapareceu ofensivamente, dando ânimo para que os jovens 'dragões' acreditassem no empate, que só não aconteceu porque o guarda-redes Jhonatan esteve inspirado a travar mais duas boas chances de Danny Loader e Varela, mantendo a vantagem mínima dos vila-condenses.

Jogo no Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde.

Rio Ave-FC Porto B, 1-0

Ao intervalo: 0-0

Marcador:

1-0, Zé Manuel 56 minutos.

Equipas:

Rio Ave: Jhonatan, Costinha, Renato Pantalon, Aderllan Santos, Pedro Amaral, Gabrielzinho (Ukra, 82), Guga (Hugo Gomes, 82), João Graça (Amine, 60), Zé Manuel (Vítor Gomes, 82), Aziz (Joca, 71) e Pedro Mendes.

(Suplentes: Magrão, Hugo Gomes, Fabrice Olinga, Vítor Gomes, Amine, Ronan, Sylla, Joca e Ukra).

Treinador: Luís Freire.

FC Porto B: Ricardo Silva, Rodrigo Ferreira, Rúben Semedo, Romain Correia, João Mendes (Leonardo Borges, 85), Rodrigo Fernandes, Tavares (Diogo Ressurreição, 90), Vasco Sousa, Varela (Levi Faustino, 90), Danny Loader e João Peglow (Ejaita, 90).

(Suplentes: Ivan Cardoso, Diogo Ressurreição, Wesley, Levi Faustino, Ejaita e Leonardo Borges).

Treinador: António Folha.

Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rúben Semedo (27), João Mendes (30), Guga (34), João Graça (37), Rodrigo Ferreira (61), Varela (79), Jhonatan (90+4) e Hugo Gomes (90+5).

Assistência: Cerca de 1.500 espetadores