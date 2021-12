A Liga Portugal comunicou esta quinta-feira que o Rio Ave-Sp. Covilhã que estava agendado para esta sexta-feira às 17 horas, em Vila do Conde, acabou por ser adiado "por por indicação do Delegado de Saúde da Póvoa de Varzim-Vila do Conde"."O encontro, de resto, será reagendado em data e hora a determinar", refere o organismo numa nota no site oficial.Recorde-se que vilacondenses e serranos envolveram-se num bate-boca público , tendo a equipa orientada por Luís Freire acusado o adversário da 16ª jornada da Liga Sabseg de "falta de fair-play".Foi decretado o "isolamento profilático/quarentena que abrange todos osprofissionais do clube, com atividade ligada à equipa sénior do Rio Ave" até 8 de janeiro.