Rio Ave-Vilafranquense, 2-1: Reviravolta após o intervalo vale 3 pontos

O Rio Ave venceu este domingo o Vilafranquense por 2-1, no encontro inaugural da oitava jornada da Liga Sabseg, graças a uma reviravolta operada no segundo tempo.

Depois de Belkheir ter inaugurado o marcador para os forasteiros, aos 37 minutos, a equipa nortenha resgatou o triunfo com os tentos de Hugo Gomes (59') e Aziz (83'), que coroaram a boa reação dos comandos de Luís Freire.

O conjunto dos Arcos aproxima-se, provisoriamente, do Feirense, seguindo no segundo lugar, com 17 pontos, enquanto a formação de Vila Franca de Xira mantém os seis pontos, na 16.ª posição, podendo ser ultrapassada pelo Farense nesta ronda.

A manhã de Vila do Conde não demorou a revelar as tendências do jogo, com o Rio Ave a impor o seu futebol e a mandar territorialmente, e um Vilafranquense, com menos bola, a aceitar o seu papel e procura fechar todos os espaços num bloco baixo.

Nestas condições, a equipa de Luís Freire foi-se acercando da baliza contrária e acumulando algumas oportunidades. Aos 15 minutos, e depois de tentativas afastadas pelos defensores forasteiros, Gabrielzinho viu o seu remate desviado para o poste pelo guarda-redes Luís Ribeiro.

Os donos da casa acentuavam o seu domínio, com Hugo Gomes a cabecear ligeiramente por cima e Luís Ribeiro a salvar os visitantes ao defender remate violento de Guga quase na sua cara.

Contra esta toada, o Vilafranquense inaugurou o marcador, aos 37 minutos, num pontapé longo do guarda-redes Luís Ribeiro, não intercetado pela retaguarda local, a isolar Belkheir, que, à saída de Jhonatan, atirou para o fundo da baliza, no único remate enquadrado dos visitantes.

O Rio Ave não baixou os braços e voltou dominador do intervalo. Depois de Costinha e, sobretudo, Guga terem ameaçado, Hugo Gomes aproveitou mais uma bola parada para, na sequência de um canto, cabecear para o empate, aos 59 minutos.

Os vila-condenses continuaram a insistir à procura do tento da vitória, mas viram várias das situações criadas esbarrar no muro adversário.

No entanto, a resistência foi quebrada na reta fina, com Aziz a redimir-se de uma anterior oportunidade desperdiçada e levar a melhor um duelo a Luís Ribeiro, assinando o 2-1 final, aos 83 minutos, de cabeça.

Jogo no Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde.

Rio Ave - Vilafranquense, 2-1

Ao intervalo: 0-1

Marcadores:

0-1, Belkheir, 37 minutos.

1-1, Hugo Gomes, 59.

2-1, Aziz, 83.



Equipas:

Rio Ave: Jhonatan, Costinha (Sylla, 70), Aderllan Santos, Hugo Gomes, Pedro Amaral, Joca (Aziz, 58), Vítor Gomes, Guga, Gabrielzinho, Pedro Mendes e Zé Manel (Ukra, 81).

(Suplentes: Léo Vieira, Ângelo, Sylla, Ukra, João Graça, Rúben Gonçalves, Nuno Namora, Fábio Ronaldo e Aziz).

Treinador: Luís Freire.

Vilafranquense: Luís Ribeiro, Mike, Marcos Valente, Prince Mendy, Bruno Sousa, Belkheir (Umaro Baldé, 86), Dioh (Edu Machado, 76), Gabriel Pereira (Evandro Brandão, 86), Fati (Léo Bahia, 76), Nuno Rodrigues (André Dias, 68) e Nené.

(Suplentes: Adriano Facchini, Deyvison, Umaro Baldé, Edu Machado, Evandro Brandão, André Dias e Léo Bahia).

Treinador: Filipe Gouveia.

Árbitro: Rui Lima (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Dioh (63), Belkheir (68), Bruno Sousa (78), Aderllan Santos (80), Nené (90+1) e Hugo Gomes (90+3).

Assistência: Cerca de 1.500 espectadores.