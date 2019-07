Rodolfo e Joel Monteiro são reforços do Casa Pia

O Casa Pia assegurou esta quinta-feira dois reforços para a sua equipa para a época 2019/20, o guarda-redes Rodolfo, proveniente do Sintrense, e o lateral direito Joel Monteiro, que envergou a camisola do Famalicão na temporada passada.A equipa lisboeta conquistou em 2018/19 o Campeonato de Portugal e assegurou assim a subida à Segunda Liga, escalão em que irá competir na época corrente, tal como o Vilafranquense, batido pelo Casa Pia na final.O guarda-redes Rodolfo, que jogou na época passada pelo Sintrense, no Campeonato de Portugal, tem 31 anos e junta-se aos outros dois guardiões do plantel, Rafael Marques e Filipe Mendes."Já conheço alguns colegas e acredito que tudo irá correr bem e que esta será uma época de boa memória para todos nós. Já conheço bem o Filipe Mendes, que teve muito mérito na subida à Segunda Liga, pelo que a concorrência vai ser saudável", afirmou Rodolfo, para quem o objetivo do Casa Pia é a "manutenção na Segunda Liga".Já Joel Monteiro justificou a sua ida para o Casa Pia com o facto de ser "um clube certinho e com um projeto ambicioso" com a subida à Segunda Liga e pela conversa que teve com o novo colega Abel Pereira, que já conhecia da passagem de ambos pelo Varzim."Joguei contra ele e mantivemos sempre o contacto. Também já cumprimentei o treinador [Luís Loureiro], que me deu as boas-vindas, mas ainda não falámos de futebol. Sou um lateral direito veloz, ofensivo, agressivo e quero por as minhas qualidades ao serviço do Casa Pia", disse Joel, para quem a referência na posição é o internacional João Cancelo, da Juventus.