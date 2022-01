Romeu Ribeiro ainda procura alternativa na carreira

Romeu Ribeiro continua à procura de clube, depois de ter terminado a ligação ao Casa Pia no final da última temporada. O jogador ficou sem jogar na primeira metade da época e aguarda que na presente janela de transferências possa voltar aos relvados.sabe que ao jogador têm chegado algumas propostas da Liga 3, mas a prioridade do médio e poder ainda atuar no segundo escalão do futebol nacional. Foi aí que Romeu Ribeiro atuou em grande parte das últimas temporadas, à excepção de uma época na primeira divisão ao serviço do Penafiel. Além do conjunto nortenho, no qual passou seis épocas, o jogador atuou ainda na segunda divisão ao serviço do Ac. Viseu e do Casa Pia, este em 2020/21. Foi depois dessa experiência no emblema de Pina Manique, onde fez 19 jogos, que o jogador formado no Benfica ficou sem clube.