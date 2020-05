Rui Alves: «Mário Figueiredo devia estar feliz pela Liga não ter aprofundado eventuais crimes da sua gestão»

Questionado, numa conversa com os leitores de Record, sobre as recentes intervenções de Mário Figueiredo, antigo presidente da Liga de Clubes, Rui Alves admite que este "não deixou saudades no futebol"





"Devia neste momento ser uma pessoa feliz por os órgãos da Liga que o sucederam não terem aprofundado eventuais crimes praticados na sua gestão, sendo alguém a quem aconselharia e ficaria grato se estivesse calado", atirou o líder do Nacional nesse fórum.Os leitores do nosso jornal quiseram ainda saber a opinião de Rui Alves sobre a escolha de Cláudia Santos para o Conselho de Disciplina da FPF, com o presidente insular a remeter para o líder da Federação: "Não conheço a senhora deputada. Mas entendo que a questão da confiança tem de ser posta a quem procedeu à sua escolha. Do meu ponto de vista interessa-me expressar a confiança no dr. Fernando Gomes e, consequentemente, confiar nas suas escolhas."