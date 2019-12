Rui Duarte deixa de ser treinador do Casa Pia

O treinador Rui Duarte apresentou a demissão do Casa Pia, vontade que manifestou em reunião realizada hoje com o presidente e o diretor desportivo do clube, informou o Casa Pia.

"Apesar de tentarem demover Rui Duarte da sua intenção de se demitir, o treinador manteve a decisão, tendo as duas partes chegado a acordo para a rescisão do contrato da equipa técnica", refere o clube em comunicado.

A decisão foi comunicada por Rui Duarte ao presidente do clube, Vítor Seabra Franco, e ao diretor desportivo, Paulo Grencho.

O treinador tinha chegado clube da II Liga no início de outubro, em substituição de Luís Loureiro, que deixou a equipa em 24 de setembro, então no 17.º lugar, com uma vitória e um empate em seis jogos.

Rui Duarte orientou a equipa em sete jogos do campeonato, a partir de outubro, um na Taça de Portugal e dois na Taça da Liga, mas o Casa Pia só venceu um jogo e perdeu os restantes nove, mantendo-se no penúltimo lugar.

Na 14.ª jornada, em jogo agendado para 29 de dezembro, a equipa visita o Feirense.