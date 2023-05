SABSEG mantém-se como 'naming sponsor' da 2.ª Liga na próxima época

A Liga Portugal e a seguradora SABSEG renovaram o acordo de 'naming sponsor' para a 2.ª Liga em 2023/24, informou esta quarta-feira, em comunicado, o organismo que tutela o futebol profissional português.

Será, assim, a quarta temporada consecutiva em que seguradora 'empresta' o nome ao segundo escalão do futebol nacional, depois de um acordo iniciado em 2020/21.





"A Liga Portugal SABSEG prossegue num trajeto ascendente, e enche-nos de orgulho observar a evolução deste campeonato desde 2015, quando assumimos a liderança da Liga Portugal, até aos dias de hoje. Uma prova cada vez mais competitiva e emocionante, com decisões guardadas para as últimas rondas. Seria impossível chegar a este patamar sem parceiros como a SABSEG. Hoje este campeonato já se confunde com a SABSEG e tem sido um privilégio caminhar lado a lado com a SABSEG, que sempre acreditou e continua a acreditar no potencial desta competição. É um privilégio para a Liga Portugal prolongar este contrato com a SABSEG", afirmou Pedro Proença, presidente da Liga, citado pelo organismo.

Já Miguel Machado, presidente do Conselho de Administração da SABSEG, salientou: "A renovação da parceria com a Liga Portugal tem um significado muito grande para a SABSEG. Esta parceria tem dignificado muito a nossa imagem e a nossa marca. É verdade que a SABSEG tem o Futebol no seu ADN, seja profissional ou amador, mas esta associação com a Liga Portugal tem sido uma aposta ganha. A nossa marca ganhou uma enorme notoriedade no País, algo que era o nosso grande objetivo, e estarmos ligados a uma instituição como a Liga Portugal que, desde o seu Presidente a toda a sua estrutura, mostra enorme profissionalismo pela forma como organiza e gere o Futebol Profissional. É de louvar, de enaltecer e algo que registo como muita satisfação."