Sabseg mantém-se como patrocinador principal por mais uma época

O presidente do Conselho de Administração da SABSEG, Miguel Machado, apontou ao "sucesso, profissionalismo e dedicação foram os valores transversais que caracterizaram as épocas anteriores e que proporcionaram esta renovação".

Será a terceira temporada consecutiva de ligação ao segundo escalão por parte da Sabseg. A Liga Portugal anunciou esta terça-feira a continuidade do naming com a corretora de seguros e a satisfação pela assinatura do acordo."Esta renovação de contrato simboliza o fortalecer de uma união que tem dois anos como naming sponsor da competição. A vontade em continuar esteve sempre presente, desde os primeiros contactos, e, como tal, saúdo o renovar deste compromisso, assumido por uma empresa que reconhece o crescimento e profissionalismo cada vez maior desta prova. Este desenvolvimento também se deve à SABSEG, que teve sempre uma palavra positiva ao ouvir as ideias da Liga Portugal", garantiu Pedro Proença, presidente da Liga.