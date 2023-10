Santa Clara-Ac. Viseu, 2-0: Bis de Bruno Almeida dá vitória aos insulares

O Santa Clara recebeu e venceu esta sexta-feira o Académico de Viseu por 2-0 graças a dois golos de Bruno Almeida, que valeram um triunfo seguro ao conjunto açoriano em jogo da sétima jornada da Liga Sabseg. Os tentos que ditaram a vitória do Santa Clara foram apontados aos 12 e 53 minutos. Com a vitória, os insulares chegam aos 15 pontos.

Num jogo marcado pela chuva constante, a primeira parte foi disputada a um ritmo baixo, com o esférico a ficar concentrado durante grande parte do tempo na zona central, com as equipas a não conseguirem penetrar no último terço do terreno do adversário.

O Santa Clara ficou confortável no encontro a partir dos 12 minutos, quando chegou ao golo através de uma grande penalidade convertida por Bruno Almeida.

Em desvantagem, o Académico de Viseu assumiu a posse de bola, mas não conseguiu colocar intensidade ao encontro. Já no tempo de compensação do primeiro tempo, a formação viseense dispôs da melhor oportunidade de golo no jogo por intermédio de André Clóvis.

Na segunda parte, aos 53 minutos, o Santa Clara conseguiu chegar ao segundo golo através de um livre direto de Bruno Almeida. A bola bateu na barreira e enganou o guardião Gril, acabando por entrar a meio da baliza.

Pouco depois, num contra-ataque e após assistência de Rafael, Bruno Almeida teve nos pés uma oportunidade flagrante para fazer o hat-trick, mas, de baliza aberta, atirou ao lado.

Até ao final do encontro, o Santa Clara geriu as instâncias da partida, procurando manter o jogo afastado da sua baliza. Os açorianos conseguiram controlar a posse de bola e não facilitaram na organização defensiva, dificultando a missão do Académico de Viseu, impotente perante a superioridade do adversário.

Jogo no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

Santa Clara - Académico de Viseu, 2-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Bruno Almeida, 12 minutos, penálti.

2-0, Bruno Almeida, 53 minutos.

- Santa Clara: Gabriel Batista, Paulo Henrique (Matheus Araújo, 75'), Pedro Pacheco, Rocha (Sema Velásquez, 83'), Sidney Lima, Lucas Soares, Adriano, Klismahn (Serginho, 66'), Ricardinho, Bruno Almeida (Gabriel Silva, 66') e Rafael Martins (João Lima, 75').

(Suplentes: Marcos Díaz, Calila, Sema Velásquez, João Lima, Andrezinho, Miguel Pires, MT, Serginho e Gabriel Silva).

Treinador: Vasco Matos.

- Académico de Viseu: Gril, Miguel Bandarra (Steven, 46'), Arthur Chaves, André Almeida, Milioransa, Messeguem, Jovani, Nduwarugira (Daniel Labila, 46'), Gautier (Marquinho, 69'), Quizera (Maiga, 69') e André Clóvis.

(Suplentes: Nduwarugira, João Pinto, Soriano Mané, Steven, Simonsen, Maiga, Daniel Labila, Henrique Gomes e Marquinho).

Treinador: Vítor Martins.

Árbitro: Rui Lima (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Artur Chaves (36'), Klismahn (66') e Quizera (67').

Assistência: 712 espectadores.