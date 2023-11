Santa Clara-AVS acabou em confrontos entre dirigentes, treinadores e jogadores

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jogadores, treinadores e dirigentes envolveram-se em confrontos durante vários minutos após o apito final do Santa Clara -- AVS (2-1), a contar para a 10.ª jornada da Liga SABSEG, que decorreu no estádio de São Miguel.

Fonte do Santa Clara adiantou à Lusa que o AVS apresentou queixa contra dois jogadores e um elemento do staff do conjunto açoriano.

Na sala de imprensa, quando questionado pelo sucedido, o treinador do AVS alertou para a necessidade de "saber ganhar"

"Não sei quem acendeu o fósforo. Não faço ideia. A nós custou-nos perder, como é evidente, mas é preciso saber ganhar. É preciso saber ganhar. Convém. Faz parte da boa educação saber ganhar", afirmou Jorge Costa.

O técnico acrescentou que o aparecimento do AVS "fez mossa a muita gente", mas salientou que o clube é formado por "gente séria e cumpridora".

"É preciso uma reflexão. De várias partes. É preciso saber ganhar e é preciso respeitar quem perde, porque quem perde está mais debilitado. Essa falta de respeito para connosco a mim tocou-me muito", vincou.

Já o treinador do Santa Clara garantiu "não ter nada contra" o AVS e disse que as declarações de Jorge Costa foram proferidas a "quente".

"Foi uma série de confusões. Obviamente não é agradável, mas não posso comentar. Mas não é agradável, depois de um jogo desses, um espetáculo com emoção e muita qualidade de jogo", apontou Vasco Matos.

E acrescentou: "Festejamos de uma forma normal um golo aos 95 minutos depois de tanto trabalho e tanta oportunidade criada. Fomos claramente superiores. Era uma injustiça tão grande o Santa Clara não ganhar o jogo que se calhar foi um bocadinho essa explosão que saiu de dentro de todos nós".

Já com os confrontos sanados, o responsável da Polícia de Segurança Pública (PSP) no estádio remeteu para mais tarde eventuais esclarecimentos.

O Santa Clara venceu o AVS por 2-1, nos Açores, em jogo da 10.ª jornada da Liga SABSEG, graças a dois golos marcados na reta final do encontro.

Os tentos da partida foram apontados por Nené (aos 18'), Luís Rocha (83') e Rafael Martins (90'+5).