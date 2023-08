Santa Clara-Länk Vilaverdense, 2-0: açorianos eficazes com golos a abrir e a fechar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Santa Clara venceu este domingo o Länk Vilaverdense por 2-0, em jogo da terceira jornada da Liga Sabseg, disputado em Ponta Delgada, num encontro em que a eficácia açoriana fez a diferença. Graças aos golos de João Lima e Serginho (aos seis e 83 minutos), o Santa Clara chega aos sete pontos, enquanto o Länk Vilaverdense permanece com um ponto.

Fruto da entrada forte no jogo, a equipa da casa conseguiu chegar ao golo ainda antes dos primeiros 10 minutos. Numa jogada que partiu da direita, Lucas Soares conseguiu encontrar espaço para furar a defensiva adversária e assistiu João Lima, que finalizou de forma certeira.

Após a intensidade demonstrada no arranque do encontro, o Santa Clara abrandou no ritmo e não se importou que o Länk Vilaverdense assumisse a iniciativa da partida.

Os forasteiros procuraram instalar-se no meio-campo contrário e dispuseram de duas excelentes oportunidades para empatar, mas nem Boubacar (que atirou ao poste aos 22 minutos), nem Ericsson (aos 32) conseguiram acertar com as redes insulares.

Com o passar dos minutos, o ritmo do jogo caiu, com o Santa Clara, mais recuado, a procurar explorar o contra-ataque. Já a formação de Vila Verde, apesar da maior vocação ofensiva, apresentou falta de critério na finalização.

Na segunda parte, disputada sob um ritmo baixo, o Länk Vilaverdense conseguiu ter mais posse de bola e aproximar o encontro da baliza de Gabriel, mas registou dificuldades em penetrar no último terço do terreno devido à organização defensiva dos açorianos.

A única vez que o Länk conseguiu penetrar com sucesso no bloco adversário, André Soares, isolado, viu o golo negado por uma grande defesa de Gabriel Batista.

O Santa Clara, contudo, não deixou de apostar no contra-ataque. Foi após uma transição ofensiva que Vinicius sofreu falta dentro da área, levando o árbitro a assinalar grande penalidade.

Chamado à cobrança, Serginho, aos 83 minutos, não desperdiçou e fechou as contas do marcador.

Jogo no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

Santa Clara - Länk Vilaverdense, 2-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, João Lima, seis minutos.

2-0, Serginho, 83 minutos (grande penalidade).

- Santa Clara: Gabriel Batista, Pedro Pacheco, Rocha, Sidney Lima, MT (Calila, 60), Serginho, Lucas Soares (Miguel Pires, 74), Adriano (Paulo Henrique, 74), Andrezinho (Klismahn, 57), Ricardinho e João Lima (Vinicius, 57).

(Suplentes: João Victor, Calila, Sema Velásquez, Reinaldo, Paulo Henrique, Bruno Almeida, Miguel Pires, Vinicius e Klismahn).

Treinador: Vasco Matos.

- Länk Vilaverdense: Ivo, Viegas, Batista, Laércio, Armando (Maviram, 75), Ericson (Lénio, 88), Jair Semedo, André Soares (Caiado, 88), Gonçalo Teixeira (Bruno Silva, 63), Boubacar e Harramiz (Zé Pedro, 75).

(Suplentes: Carlos Paulo, Caiado, Bruno Silva, Maviram, Carlos Freitas, Lénio e Zé Pedro).

Treinador: António Barbosa.

Árbitro: Pedro Ramalho (AF Évora).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Pedro Pacheco (40), Ericsson (43), Jair Semedo (51), Bruno Silva (70), Klismahn (79), Boubacar (90+2) e Ricardinho (90+2).

Assistência: 1.478 espetadores.