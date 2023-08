Santa Clara-Torrense, 2-0: açorianos triunfam com segurança

O Santa Clara venceu esta quarta-feira, em casa, o Torrense por 2-0, em jogo da primeira jornada, conseguindo uma vitória segura no regresso dos açorianos à 2.ª Liga. Em Ponta Delgada, os golos que garantiram os três pontos para a equipa de Vasco Matos foram apontados por Bruno Almeida (18 minutos) e Andrezinho (aos 70).

Na primeira parte, o Santa Clara dominou o encontro, controlando a posse de bola e jogando a toda a largura do terreno. Aos 17 minutos, na sequência de um ataque bem desenhado, Bruno Almeida, descaído para direita, rematou de fora da área com classe, inaugurando o marcador com um golo de belo efeito.

Os açorianos, com os blocos bem organizados e compactos defensivamente, não deram grandes espaços ao Torreense, que apresentou dificuldades em chegar com a bola controlada junto da baliza contrária. Só na reta final do primeiro tempo é que a equipa de Torres Vedras conseguiu subir no terreno e penetrar no último terço da defensiva.

Nos segundos 45 minutos, os forasteiros apareceram com outra disposição, instalando-se no meio campo adversário e obrigando a defesa da casa a trabalhos redobrados.

Aos 51 minutos, André Rodrigues conseguiu faturar, mas o golo acabou anulado após o árbitro ter visto as imagens do lance, concluindo que a posição de Welthon prejudicou a atuação do guarda-redes açoriano.

Com o decorrer da segunda parte, o Santa Clara reequilibrou a partida e voltou a controlar o jogo. Os açorianos tiveram sempre mais facilidades em pisar terrenos perigosos do que o Torreense.

Aos 70 minutos, após cruzamento de Ricardinho, Andrézinho fez o 2-0 e fechou as contas do marcador.

Jogo no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

Santa Clara - Torrense, 2-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Bruno Almeida, 18 minutos.

2-0, Andrézinho, 70 minutos.

- Santa Clara: Gabriel Batista, Pedro Pacheco (Paulo Henrique, 67), Rocha, Sidney Lima, Adriano, MT (Calila, 74), Klismahn (Andrezinho, 62), Lucas Soares, Bruno Almeida (Serginho, 62), Ricardinho e João Lima (Vinicius, 62).

(Suplentes: Marcos Díaz, Calila, Sema Velásquez, Reinaldo, Andrezinho, Paulo Henrique, Ageu, Serginho e Vinicius).

Treinador: Vasco Matos.

- Torreense: Vagner, Nuno Campos (Londono, 68), João Afonso, Keffel, Benny (Patrick, 46), Elimbi, Joãozinho, Neneco (Guzmán, 76), Welthon, Correa (André Rodrigues, 46) e Antoine (Pipe Gomez, 41).

(Suplentes: Ricardo Fernandes, Londono, André Rodrigues, Rodrigo Borges, D'Alberto, Patrick, Balanta JR, Guzmán e Pipe Gomez).

Treinador. Rui Ferreira.

Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Benny (45), Sidney Lima (84), Pipe Gomez (84 e 90+11), Londono (86) e Calila (90+1), Welthon (90+9), Elimbi (90+10). Cartão vermelho por acumulação para Pipe Gomez (90+11).

Espectadores: 1.074 espetadores.