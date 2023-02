Schjelderup desperdiça penálti na derrota do Benfica B na Reboleira

O Estrela da Amadora recebeu e venceu o Benfica B, por 2-1, com os golos a serem apontados todos na segunda parte, no espaço de 21 minutos.No primeiro tempo desta 20ª jornada da Liga Sabseg, as águias de Luís Castro poderiam ter aberto a contagem, pelo norueguês Andreas Schjelderup. O extremo desperdiçou um penálti que daria a vantagem, aos 34 minutos.Foi já na segunda parte que o marcador mexeu. Ronaldo Tavares, de penálti, abriu o placard aos 54 minutos. Ronald Pereira ampliou a contagem (66') e Lacroix apenas fez o tento de honra das águias que voltaram a contar também com o dinamarquês Tengstedt a titular. Tanto ele como Schjelderup saíram aos 61 minutos.Desta feita, os amadorenses orientados por Sérgio Vieira sobem ao 2º lugar à condição, com 37 pontos em 20 rondas. O Benfica B é 8º classificado, com 26 pontos.