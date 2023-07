Sereno e o novo Aves SAD: «Vamos montar uma grande equipa e já temos o melhor treinador»

O Vilafranquense vai dar lugar ao novo Aves SAD, com a já conhecida mudança da sociedade desportiva de Vila Franca de Xira para a Vila das Aves a partir da época 2023/24. Henrique Sereno, presidente da SAD, confirmou a já noticiada contratação de Jorge Costa para o comando técnico."Já contratámos o Jorge Costa como treinador. Podemos prometer bons espetáculos de futebol, mas tenho pessoas competentes para tentar chegar à 1.ª Liga. Pode não ser este ano, nem no próximo... Este ano partimos do zero, mas vamos tentar. Não podemos é criar falsas expectativas", referiu Sereno, ao 'Santo Tirso Digital', prosseguindo: "Vamos fazer uma grande equipa e já temos o melhor treinador".Sereno adiantou que já há acordos com jogadores que irão reforçar a equipa para participar na 2.ª Liga em 2023/24, lembrando que há 21 jogadores com contrato à SAD, até aqui no projeto do Vilafranquense mas que transitam para a Vila das Aves. "Simplesmente mudámos o nome, mas número de contribuinte é o mesmo, todos os que tinham contrato com aquela SAD vem para aqui", sintetizou."Não vamos fazer investimentos avultados, será tudo com cabeça, tronco e membros. Não podemos prometer nada nem entrar em megalomanias. Vamos crescer gradualmente, passo a passo", referiu.