Sp. Braga B-Mafra, 6-1: Minhotos goleiam com póquer de Henry

O Sp. Braga B goleou este domingo o Mafra por 6-1, na 11.ª jornada da II Liga, num jogo em que o ponta de lança brasileiro Henry, de apenas 19 anos, marcou quatro golos.O jovem avançado foi a figura do jogo com o 'poker', com golos aos 29, 30, 39 e 58 minutos, tendo os outros dois golos sido anotados por Muric, aos dois, e Crespo, aos 80, enquanto o Mafra, em queda na classificação, com três derrotas nas últimas quatro rondas, marcou por David Carmo, aos 62, na própria baliza.A vitória permitiu ao Sporting de Braga fechar a ronda no 12.º lugar com 13 pontos, enquanto os mafrenses ocupam a quinta posição com 18, já a cinco pontos dos terceiro e quarto classificados, Estoril Praia e Benfica B, respetivamente.Ao intervalo: 4-0.Marcadores:1-0, Muric, 02 minutos.2-0, Henry, 29.3-0, Henry, 30.4-0, Henry, 39.5-0, Henry, 58.5-1, David Carmo, 62 (na própria baliza).6-1, Crespo, 80.Tiago Pereira, Inácio, Bruno Wilson, David Carmo, Simão, Ibrahima, Rafael Assis, Crespo, Muric (André Ribeiro, 69), Henry (Trincão, 72) e Luther Singh (Elias Emanuel, 83).(Suplentes: Filipe Ferreira, Afonso Caetano, Rodrigo, Denisson, Trincão, André Ribeiro e Elias Emanuel).Treinador: Wender Said.Godinho, Gui, Juary, Miguel Lourenço (Vinicius Tanque, 60), Rúben Freitas, Rui Pereira (Pedro Ferreira, 60), Cuca, Gui Ferreira, Bruno, Zé Tiago e Harramiz (Flávio, 77).(Suplentes: Janota, Pedro Ferreira, Flávio, Mauro Antunes, Ventosa, Vinícius Tanque e Ruca).Treinador: Filipe Martins.: João Matos (AF Viana do Castelo).Ação disciplinar: cartão amarelo para Rui Pereira (32), Bruno (50), Inácio (65) e Harramiz (74).cerca de 400 espectadores.