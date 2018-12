Sp. Braga B-Varzim, 0-1: golo de Silvério fez a diferença

Um golo de Silvério deu este sábado uma vitória suada ao Varzim fora sobre o Sp. Braga B, na 13.ª jornada da 2.ª Liga, que lhe permite respirar melhor na tabela classificativa.O triunfo dos poveiros foi selado aos 69 minutos, com o defesa central Silvério a dar a melhor sequência a um canto, materializando a melhor fase do jogo do Varzim.A equipa da Póvoa de Varzim vinha de uma derrota caseira com o Penafiel (4-3) e, com estes três pontos, alarga o fosso para os lugares de despromoção, zona onde o Sp. Braga B vai continuar.Os minhotos, que somam a segunda derrota seguida depois do desaire na Cova da Piedade na última jornada (2-1), foram superiores na primeira parte, mas perdulários.David Carmo, aos 42 minutos, terá desperdiçado a melhor oportunidade deste período, mas cabeceou ao lado em excelente posição na área.No segundo tempo, os arsenalistas caíram de produção e o Varzim ameaçou duas vezes antes de marcar: primeiro foi Jonathan para uma excelente intervenção de Tiago Pereira (67') e, no minuto seguinte, uma ainda melhor defesa do guardião bracarense após um tiro de Chérif de fora da área (68').Do canto cobrado por Pavlovski, a bola sobrou para Silvério que rematou de primeira, à meia volta, fazendo o único golo da partida.0-1, Silvério, 69 minutos.Tiago Pereira, Inácio, Bruno Wilson, David Carmo, Simão, Ibrahima, Rafael Assis (André Ribeiro, 72), Trincão (Elias Emanuel 79), Luther Singh, Muric (Crespo, 58) e Henry.(Suplentes: Filipe Ferreira, Afonso Caetano, Rodrigo, Pedro Amador, Crespo, André Ribeiro e Elias Emanuel).Treinador: Wender Said.Emanuel, Mário Sérgio, Silvério, Nélson Agra, Amian, João Amorim (Stanley, 71), Pavlovski, Rui Coentrão, Ruster (Baba, 63), Chérif e Jonathan (Baikoro, 82).(Suplentes: Broetto, Sandro, Ruan Teles, Stanley, Baikoro, Baba, Payne).Fernando Valente.Hélder Malheiro (AF Lisboa).cartão amarelo para Henry (66), Ibrahima (67), David Carmo (86), Pavlovski (89), Luther Singh (90+4).cerca de 400 espetadores.