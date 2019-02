Sp. Braga-Farense, 1-0: Golaço de Tavares decidiu o jogo

Um grande golo do reforço Tavares deu este domingo um importante e justo triunfo caseiro ao Sp. Braga B, por 1-0, sobre o Farense, na 20.ª jornada da 2.ª Liga.Contratado ao Feirense no último dia do mercado de janeiro, na quinta-feira, Tavares entrou em jogo aos 58 minutos e, aos 82, protagonizou o momento da partida ao 'disparar' de muito longe, fazendo um excelente golo.Os minhotos regressaram, assim, às vitórias depois do desaire na última ronda com o Estoril Praia (2-1) e mantêm-se fora da zona de despromoção, ficando a apenas três pontos de um Farense que já não vence há cinco jornadas seguidas.Os algarvios até podiam ter marcado logo aos 30 segundos de jogo, mas Irobiso, na cara de Tiago Pereira, permitiu a defesa do guardião arsenalista.Foi um jogo globalmente fraco e com poucas ocasiões de perigo, mas com sinal mais dos bracarenses.No início do segundo tempo, o Farense teve duas boas jogadas, mas primeiro Godinho rematou à figura de Tiago Pereira (50) e, logo a seguir, Daniel Bragança rematou muito mal quando estava em boa posição na área (51).O Braga B tomou depois conta do jogo e, antes do único golo da partida, André Ribeiro ameaçou por duas vezes a baliza contrária (74 e 81).Um minuto depois, o jovem Tavares, de 20 anos, com passagens pelas camadas jovens de FC Porto e Benfica, marcou o tal grande golo que deu os três importantes pontos aos bracarenses.1-0, Tavares, 82 minutos.Tiago Pereira, Casimiro, Bruno Wilson, David Carmo, Simão, Afonso Caetano, Crespo, Pedro Amador (Tavares, 58), Denisson (Inácio, 86), André Ribeiro e Elias Emanuel (Franklin, 69).(Suplentes: Filipe Ferreira, Inácio, Yvan, Franklin, Tavares, Tiago Dias e Henry).Treinador: Wender Said.Hugo Marques, Godinho, Bruno Bernardo, Cássio, Perisic, Markovic, Borges (Alan, 84), Fábio Nunes, Daniel Bragança (Carlos Moura, 79), Mayambela e Irobiso (Tavinho, 63).(Suplentes: Daniel Fernandes, Delmiro, Kadri, Tavinho, André Vieira, Carlos Moura e Alan).Treinador: Rui Duarte.José Rodrigues (AF Lisboa).cartão amarelo para David Carmo (13), Crespo (30), Perisic (55).cerca de 300 espetadores.