Sp. Covilhã - Varzim, 1-0: Golo de Adriano tira serranos do último lugar

Um golo de Adriano permitiu este sábado ao Sp. Covilhã vencer o Varzim, por 1-0, na 20.ª jornada da 2.ª Liga, e subiu provisoriamente cinco lugares na tabela.Os serranos, que começaram a partida no último lugar do campeonato, dominaram toda a primeira metade e foram a única equipa a criar ocasiões de golo.A formação orientada por Filó, com facilidade em fazer circular a bola e em progredir no terreno, foi sempre muito pressionante no meio campo adversário e chegou cedo à vantagem, por Adriano (06 minutos), servido por Diego Medeiros.Aos 15 minutos, Mica Silva, a passe de Diego Medeiros, ficou isolado na área, mas não conseguiu finalizar. Pouco depois foi o guardião poveiro antecipou-se a Kukula na pequena área e Mica Silva voltou a não conseguir aproveitar e deixou Emanuel chegar primeiro à bola.O segundo tempo foi mais dividido, embora os leões da serra tenham sido mais objetivos e tenham continuado a ser a equipa mais perigosa.Servido por Mica, Kukula não conseguiu rematar à baliza, tal como aconteceu instantes depois, com os papéis invertidos. Diego Medeiros também poderia ter aumentado a vantagem, com um remate ao lado, e Daivison (81), apenas com Emanuel pela frente, não teve engenho para ultrapassar o guardião visitante.Nos instantes finais, o Varzim tentou chegar ao empate e, já em cima do derradeiro apito, o guarda-redes do Varzim foi á área e rematou para defesa de São Bento.Ao intervalo:1-0.1-0, Adriano, 06 minutos.: São Bento, Tiago Moreira, Zarabi, Rafael Vieira, Henrique Gomes, Gilberto, Guilherme Rodrigues, Mica Silva (Semedo, 85), Adriano (Bonani, 73), Diego Medeiros, Kukula (Deivison, 71).Suplentes: Igor Araújo, Semedo, Deivison, Jaime Simões, Soares, Jean Batista, Bonani.Treinador: Filó.: Emanuel, Mário Sérgio, Nelson Agra, Jeferson, Elizio, Amorim, Baikoro (Chérif, 56), Vasco Rocha, Nelsinho (Barros, 70), Baba, Júlio Alves (Haman, 61).Suplentes: Broetto, Sandro, Haman, Payne, Barros, Estrela, Chérif.Treinador: José Valente.: João Bento (AF Santarém).: Cartão amarelo a Jeferson (27), Baba (65), Mica (72).: Cerca de 250 pessoas.