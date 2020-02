Sp. Covilhã-Ac. Viseu, 0-1: Diogo Santos decidiu de penálti

O Ac. Viseu venceu este domingo fora o Sp. Covilhã, por 1-0, na 21.ª jornada da 2ª Liga, graças a um penálti convertido por Diogo Santos.

As duas formações beirãs, vindas de derrotas, entraram em campo sem arriscar e a ausência de atrevimento refletiu-se na escassez de oportunidades de golo, sendo que, durante a primeira metade, houve apenas uma situação flagrante, aos seis minutos, quando Fernando Ferreira, na sequência de um canto, atirou de fora da área para defesa de Carlos Henriques.

Antes, uma investida de João Mário tinha sido desviada para canto e, aos 12 minutos, do lado serrano, Brendon cabeceou para defesa fácil de Janota.

O primeiro tempo foi dividido, com uns leões da serra incapazes de construir jogo e um Ac. Viseu compacto defensivamente, a ceder a posse de bola e a não deixar os serranos penetrar no seu reduto.

No reatamento, o Sp. Covilhã entrou melhor na partida, a jogar com maior intensidade, mais esclarecido, enquanto os viseenses pareciam acusar algum desgaste e começavam a ter dificuldade em contrariar a velocidade imposta pelos serranos.

Quando os leões da serra estavam por cima no jogo, a formação orientada por Rui Borges chegou à vantagem, numa grande penalidade assinalada por Dinis Gorjão, que considerou faltoso um contacto de Carlos Henriques sobre Fernando Ferreira.

Na conversão do castigo máximo, Diogo Santos, aos 66 minutos, atirou a bola rasteira para o lado contrário do guardião serrano.

Com as alas refrescadas e o ataque reforçado, o Sporting da Covilhã aumentou a pressão, enquanto o Viseu foi conseguindo afastar o perigo e ganhando as segundas bolas.

Apesar das ameaças, só aos 89 minutos o Covilhã conseguiu fazer o primeiro remate, por Kukula, ao lado do poste.

Com este resultado o Viseu regressou às vitórias, depois de dois jogos seguidos a perder para o campeonato e sobe um lugar na tabela, ao nono posto. O emblema treinado por Daúto Faquirá soma a segunda derrota consecutiva e desce uma posição, para sétimo.

Jogo no Estádio Santos Pinto, na Covilhã.

Sporting da Covilhã - Académico de Viseu: 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Diogo Santos, 66 minutos (grande penalidade).

Equipas:

- Sp. Covilhã: Carlos Henriques, Tiago Moreira, Jaime Simões, Brendon, Joel Vital, Filipe Cardoso, Gilberto, Mica Silva (Deivison, 83), Rodrigo Martins (Daffé, 63), Gui (Bonani,72), Kukula.

(Suplentes: Bruno Bolas, Zarabi, Deivison, Rodrigo António, Daffé, Jean Batista, João Bonani).

Treinador: Daúto Faquirá.

- Ac. Viseu: Ricardo Janota, Rui Silva, Pica, Mathaus, Jorge Miguel, Diogo Santos, João Oliveira, Patric, Luisinho (Zimbabwe, 85), João Mário (Carter, 90+2), Fernando Ferreira (Bruno Loureiro, 75).

(Suplentes: Fernandes, Carter, Bruno, Bruno Loureiro, Nathan, Steven, Zimbabwe).

Treinador: Rui Borges.

Árbitro: Dinis Gorjão (AF Setúbal).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Oliveira (71), Filipe Cardoso (90+1), Deivison (90+3), Jaime Simões (90+4).

Assistência: Cerca de 400 pessoas.